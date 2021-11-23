NEW NORDIC長情相伴

從一月第一期NEW NORDIC專欄始，轉眼近一年了。專欄的初衷是分享一些北歐的風土民情和生活特點，因為NEW NORDIC是地道的瑞典公司，在香港售賣的產品也都是瑞典生產的。同時，在香港的保健品品牌那麼多的情況下，也很有必要讓大家了解北歐這個品牌的特點，於是專欄中也會有產品的用心配方、優良成分、生產工藝等介紹。這一年NEW NORDIC更貼近了香港人。去年年底生髮片進入了萬寧，這個月護肝片進入了華潤堂，有愈來愈多人開始了解這個瑞典品牌，開始知道北歐產品的品質。由香港演員許家傑代言的生髮片廣告更是出現在香港每個港鐵站內。未來，NEW NORDIC會繼續經營這個專欄，產品也會一直在香港經營下去，哪怕經營難，也要讓香港人能很容易買到北歐的保健品，而且要保持產品的高性價比。NEW NORDIC公司旗下有近百個產品，在香港連鎖店售賣的五款產品是經過挑選，既是全球最暢銷，又是最符合香港人需求的產品。其中生髮片是男女都可以服用的日常保健品，既無副作用，又有實證產品的確有減少掉髮的效果。護肝片也是男女都可以吃，可以達到健康減肥的護肝排毒產品。助眠片是針對睡眠質量差的人群，也是品牌在英國最暢銷的產品。藍莓片目前在屈臣氏網店有售，這個月尾會回歸屈臣氏門店內銷售。確定了日期後會在專欄內通知。總之，這些都是日常用得著，又品質有保證的保健品，天然無副作用。NEW NORDIC的生髮片在萬寧和屈臣氏有售。護肝片在屈臣氏和華潤堂有售。其他產品在屈臣氏內有售。所有產品都在官網newnordic.hk有售。所有銷售渠道都有兩件八八折的優惠。歡迎大家搜索NEW NORDIC來關注NEW NORDIC Facebook和IG，隨時保持聯繫。