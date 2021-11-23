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日報新聞 > 港聞

徐英偉1450萬沽又一居 獲利557萬

2021-11-23 列印
　　地產界消息人士指，徐英偉的又一居單位位於一座高層E室，面積六百五十七方呎，三房間隔，近日以一千四百五十萬沽出，呎價二萬二千零七十元。消息指，上址原由徐英偉夫婦二人於一一年四月以八百九十三萬買入，及至一四年九月，徐英偉太太余沛欣由該單位除名，變為徐英偉一人持有。消息又指，徐英偉一直持有上述單位收租，是次轉手，帳面獲利約五百五十七萬，物業升值百分之六十二點四。

　　美聯物業住宅部行政總裁布少明回應本報查詢指，本港二手樓市近月在高位爭持，市場消息指，有名人沽貨減磅；同時亦有名人趁機承接入貨。由於未來樓市供應未能在中短期內到位，加上本港資金仍然充裕，需求仍高，他對本港樓市仍持樂觀態度。



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