廉政公署與財匯局採取聯合行動，拘捕九人，包括三名會計師及兩名審計人員，涉收受逾一百萬的賄款，以製作虛假的會計師報告，協助該公司向港交所申請主板上市。據指，涉及的公司為華記環球集團。廉署與財匯局根據雙方簽署的諒解備忘錄，上周採取代號「狙擊手」聯合行動，搜查涉及一家上市公司首次公開募股的公眾利益實體核數師的辦公室，以及其他相關方處所。該地址亦是一家在港上市澳門建築公司的香港登記業務地址。廉署指，案件涉及一家在港上市澳門建築公司，共拘捕九人，包括會計師事務所及同系公司的三名會計師及兩名審計人員。其中兩名會計師先後出任該建築公司的首席財務官。五人涉嫌收受該建築公司主席超過一百萬元的賄款，以製備虛假會計師報告，供該建築公司向港交所申請在主板上市時使用。廉署懷疑，該會計師報告所提及的部份業務並不存在，而報告或隱瞞一些關連交易。所有被捕人士已獲准保釋候查，調查仍然繼續。同時，澳門廉政公署亦立案調查相關人士在澳門境內可能干犯的罪行，並搜查澳門多個地點，包括該建築公司在澳門的辦公室。據指，涉及在港上市的澳門建築公司，為華記環球集團。參考上周停牌公告，符合當局所述的有在澳門提供工程以及維修及維護工程服務的華記環球。華記環球上周五停牌，待公佈有關公司的內幕消息。華記環球的香港主要營業地點，仍與核數師匯聯會計師事務所相同。而截至昨日收市，華記環球未有相關公告。廉署與財匯局今年九月簽訂諒解備忘錄，加強合作以共同打擊涉及上市實體的貪污罪行、非法活動及違規行為。