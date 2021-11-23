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漁護署更正野豬傷人數字

2021-11-23 列印
　　漁護署本月十二日公佈，過去十年間，首七年平均每年只有一宗野豬傷人個案，但近三年平均每年有十宗傷人個案，反映問題惡化，因此決定定期捕捉在市區出沒的野豬並人道毀滅。但漁護署署長梁肇輝指，由一八年起至今年十月，每年平均野豬傷人個案為八宗，有別於署方之前公佈的十宗。署方發言人亦承認，相關數字已由署長於接受訪問時「更正」。

　　此外，一批獸醫學生日前發起聯署，要求漁護署撤回獵殺野豬行動，目前有約三百五十名人聯署。



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