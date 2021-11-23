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美股中段升257點

2021-11-23 列印
　　美國聯儲局主席鮑威爾獲總統拜登提名成功連任，消除不明朗因素，利好大市。

　　杜指中段報三五八五九點，升二百五十七點；納指則報一六一八三點，升一百二十五點。滙控美國預託證券價格見四十五點六二港元，升零點○七港元；騰訊則見四百八十八點○二港元，跌六點三八港元。



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