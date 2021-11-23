  • 2021年11月23日 星期二
  • 17º
  • 66%
熱門： 屋宇署潛建龍翔官中大S叱咤

日報新聞 > 港聞

12至17歲少年下月二日起可接種

2021-11-23 列印
■港府早前下調科興疫苗的接種年齡至三歲。
Previous Next

　　港府早前下調科興疫苗的接種年齡至三歲，會優先安排十二至十七歲青少年接種，他們下月二日起可預約並當日接種科興疫苗。澳門亦宣佈，當地新冠病毒滅活疫苗的適用人群，今天起由年滿十二歲下降至年滿三歲。

　　香港兒科醫學會會長葉柏強表示，港府分階段安排不同年齡層的兒童接種科興疫苗，做法非常合理，相信能讓操作更為順暢，亦讓家長亦有更多時間準備。



　　他又指，目有近七成中學生已接種，相信餘下三成傾向接種科興，有望推高青少年接種率到八至九成，盡快恢復學校全日面授課堂。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
2022-23JUPAS大學聯招選科指南
2022-23 升中選校天書
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd