鄭志剛：港邁進「創造者經濟」年代

新世界發展行政總裁鄭志剛昨在一個論壇上表示，香港未來二十五年，「後千禧世代」、即一九九七年後出生的人將達五百萬，他們年齡介乎十九至五十歲，屆時將成為香港發展的中堅份子及消費主力。他續指，由於「後千禧世代」成長環境不同，香港將由傳統的金融及服務業主導型經濟，開拓另一發展道路，進入「創造者經濟」年代。所謂「創造者經濟」，意即新世代「創造者」將可創造獨特的品牌、產品等，如近期全球熱議的NFT，就是「創造者經濟」的雛型。鄭志剛亦指，「後千禧世代」對企業的看法有所轉變，他們不論投資或消費，都會更重視該企業價值觀及社會責任。因此，企業「賺到盡」的概念已過時，新世界近年亦注入「創造共享價值」的營運理念，要令業務與社會創共贏。鄭表示，他於兩個月前成立房社企「新世界建好生活」，研究新型資助房屋模式，以創新思維解決困擾香港多年的房屋問題，希望達至「官商民」三贏局面，詳情將於稍後公佈。