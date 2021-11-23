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總商會接種疫苗壓軸大獎送出

2021-11-23 列印
總商會接種疫苗壓軸大獎送出
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　　香港總商會「香港做得到！幸運大抽獎」送出兩份壓軸大獎，兩名幸運兒各獲得一部平治C200房車，獎項亦包括首年牌照、保險和登記費用。其中一名幸運兒陳小姐坦言，在第六輪抽獎贏得大獎，實在難以置信，如今車匙在手，仍興奮莫名。而在最後第七輪抽獎中，贏得第三部平治房車的陳太則形容，中獎令一家人夢想成真。

　　怡和控股有限公司副行政總裁及香港區主席彭耀佳表示，本港疫苗接種人口在今夏穩步上升至近七成，令更多市民免受新冠病毒感染，希望市民繼續接種疫苗，保護自己和身邊人。總商會總裁梁兆基指，再次衷心感謝會員贊助豐富的獎品，成就了別具意義的抽獎活動，亦成功鼓勵了許多市民接種疫苗。



　　「香港做得到！幸運大抽獎」合共送出逾六千七百份由總商會會員公司捐贈的獎品，總值逾四千三百萬元，吸引超過二百萬名市民登記參加。

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