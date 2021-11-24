﻿下月九日起實施 訪食肆戲院做GYM 強制用安心出行

現在市民外出用膳，可以選擇使用「安心出行」應用程式或「填紙仔」留下個人資料，但政府宣佈，由下月九日起，所有進入食肆、健身中心、戲院等處所的人士，必須先掃描「安心出行」場所二維碼，以加強追蹤病毒的傳播鏈。有食肆建議，全面使用「安心出行」後，當局應放寬飲食業的營業時間限制。繼本月起必須使用「安心出行」才能進入政府處所之後，政府再擴大「安心出行」使用範圍，由下月九日起，使用「安心出行」的規定將擴展至所有抗疫條例的表列處所，包括食肆、健身中心、戲院、美容院等，以提高確診個案暴露風險的追蹤，以及檢測效率和準確度。政府發言人表示，會在未來兩周繼續與有關業界溝通，以確保有關措施順利落實，呼籲市民配合有關要求。政府亦會繼續檢視及推展可進一步提升整體接種率的措施，包括擴展「疫苗氣泡」適用範圍的可行性。詠藜園：新要求更方便食肆「安心出行」至今有超過六百二十八萬下載量。詠藜園四川擔擔麵東主楊太向本報表示，大部份顧客都使用「安心出行」，新要求其實更方便食肆，因為人手短缺，「安排一個人專門睇寫紙真係好難」。她歡迎新措施。倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠指，約八成顧客使用「安心出行」，料新措施實施初期會有少許影響，因為早上較多長者光顧，當中部份人並非使用智能手機，希望政府早日公佈長者能否如在街市般獲豁免。餐飲聯業協會會長黃家和亦認為，使用「安心出行」會較方便，同時建議當局容許食肆延長營業時間，以及放寬枱與枱之間的距離，令食肆能放多些枱做生意。香港失明人協進會會長黃俊恒表示，視障人士使用「安心出行」遇到不單是下載程式問題，亦包括在食肆或處所如何找到二維碼，關注未能使用程式的視障人士能否有豁免。他建議，提供點字或凸出的標示，或容許透過出示殘疾人士登記證代替。社交距離措施延長兩周此外，政府宣佈延續現行大部份社交距離措施的有效期十四天，直至下月八日。因應郵輪「公海遊」運作漸趨暢順，並考慮到郵輪運作須遵守的一系列嚴謹衞生防疫措施，由下月一日起郵輪客人上限將由現時通常可容納人數上限的五成上調至七成五。