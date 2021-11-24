﻿港鐵3.8%車費回贈優惠 延長半年至六月底

疫情下為與市民共渡時艱，港鐵公司宣佈，延續今年中推出的百分之三點八特別車費回贈優惠六個月，至明年六月底，港鐵將為這次延續優惠撥出資源，涉及金額預計超過兩億元。港鐵票價自今年六月二十七日下調了百分之一點八五，同日港鐵公司以額外資源，提供為期六個月的車費回贈至百分之三點八。由明年一月二日起，港鐵公司將撥出額外資源，延續特別紓緩措施，令所有港鐵乘客以八達通或車票二維碼乘搭港鐵，可繼續享有「程程百分之三點八車費回贈」，直至明年六月底。港鐵指，就算未計算車費回贈，八達通車費水平仍比一九年六月底為低。根據可加可減票價機制，港鐵今年減車費百分之一點八五，連同額外提供的百分之三點八優惠，乘客現享有百分之五的車費優惠。港鐵為這次延續優惠撥出資源，涉及金額預計超過兩億元。港鐵公司香港客運服務總監楊美珍表示，雖然本港經濟正復甦，但市民仍面對經濟不明朗的壓力，希望透過延續車費回贈，答謝市民的支持。她又指，明年本港電費上調，港鐵營運成本上升，因此延續半年是合適的決定。屯馬線優惠明年完結至於港鐵為「全月通加強版」及「港鐵都會票」提供的五十元折扣，優惠價將分別在今年十二月及明年一月一日完結。但使用這些票種的乘客，將仍較使用成人八達通一般節省約三成車資。此外，港鐵為慶祝屯馬線一期及全線通車推出的「宋皇臺/土瓜灣/顯徑/啟德站車費優惠」及「特別轉乘優惠」，亦將於明年一月一日完結。但明年一月二日起，港鐵將與三條綠色專線小巴及兩條專營巴士路線，推出新一輪轉乘優惠計劃。社區組織協會副主任施麗珊向本報表示，疫情下基層市民十分艱難，延長優惠半年並不足夠。