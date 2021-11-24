東京奧運在港掀起熱潮，約三十位國家運動員，將於下周五起訪港三天，包括乒乓球「雙金」得主馬龍、女子個人重劍冠軍孫一文、「亞洲飛人」蘇炳添等。各健兒將在下周六出席體育示範及大匯演綜藝節目，逾五千門票於周五公開發售。國家隊運動員於東奧斬獲三十八金、三十二銀及十八銅，共八十八枚獎牌的亮眼成績，港人渴望一睹他們的風釆。自二○○○年雪梨奧運開始，港府於每次奧運後，都邀請國家隊訪港，與港將交流，並與本港市民近距離接觸，曾有國家隊健兒與市民一同參與體育同樂活動。特首林鄭月娥指，國家體育總局將安排約三十名參與東奧的國家運動員，於下月三日至五日訪港，來自十二個運動項目，包括擁有大量內地女粉絲的萬人迷馬龍、乒乓球男團金牌得主許昕、女子個人重劍冠軍孫一文、「亞洲飛人」蘇炳添、場地單車女團爭先賽冠軍鍾天使、男子雙人三米跳板金牌得主王宗源、謝思埸等。不過，她指，因疫情關係，未必有大量運動員與市民有近距離接觸的活動，但亦有多場公開活動。據了解，國家運動員亦會到理大及體育學院等地作交流。康文署宣佈，國家奧運健兒代表將於下周六上午出席「奧運健兒展風采」運動示範，期後會兵分兩路，分別在伊利沙伯體育館示範羽毛球、劍擊、體操和乒乓球，以及在維園游泳池示範跳水和游泳。大匯演綜藝節目門票周五發售整個訪港活動的高潮，是下周六下午五時起，在伊館舉行的「奧運健兒大匯演」綜藝節目，市民屆時可一睹內地運動員的風采。三場演出共有約五千三百張門票，並將在本周五起公開發售，每張二十元，每人每次限購兩張，以實名制出售，不得轉讓。大會亦會安排電視台轉播活動。