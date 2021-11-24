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第二次專家會議明舉行 林鄭：通關設「熔斷機制」

2021-11-24 列印
　　內地疫情防控專家團昨天完成訪港四天考巡，兩地第二次專家對接會議將於明天在深圳舉行。特首林鄭月娥表示，通關的風險一定會存在，如同海外人士來港時難免有些「走漏」個案，故通關安排會設立「熔斷機制」。

　　專家團訪港期間，國家衞健委大數據辦公室，曾與創科局與資科辦代表舉行會議，討論「香港健康碼」系統的設計、運作及資訊保安，以及「香港健康碼」與「粵康碼」的對接準備情況。



　　林鄭稱，內地專家團今次訪港，對本港爭取早日逐步有序通關至為關鍵，港府前天收到來自國務院港澳辦的通知，兩地第二次專家對接會議明天在深圳舉行。她指，通關的風險一定會存在，故必須設立「熔斷機制」。

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