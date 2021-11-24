港增六輸入個案 一人潛伏期居永利大廈

本港外防輸入，不斷受到外來確診病例的挑戰。本港昨天新增六宗新冠肺炎輸入個案，其中一名二十七歲女病人在潛服期內居於上環永樂街永利大廈，其在港曾居住、工作和到訪的地點已納入強制檢測公告。該名二十七歲女病人於本月七日離港前往英國，上周日從英國抵港，在機場的檢測結果呈陽性。病人沒有病徵，CT值少於三十，並確認帶有L452R變異病毒株。她居於上環永樂街永利大廈，在尖沙咀環球貿易廣場三十七樓工作，最後上班日期為本月三日，其在港曾居住、工作和到訪的地點已納入強制檢測公告。其餘五宗個案中，有三人於上周日，乘坐阿聯酋航空由阿聯酋杜拜和泰國曼谷抵港的航班EK384，在機場檢測而確診。