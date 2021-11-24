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檢疫者用氣閥口罩 何栢良倡修例禁戴

2021-11-24 列印
　　富豪機場酒店上周有兩名同層檢疫人士先後確診新冠肺炎，調查發現先確診的一名病人戴氣閥口罩，疑病毒經空氣傳染給另一住客。港大感染及傳染病中心總監何栢良建議，政府應修例禁止檢疫人士使用氣閥口罩。

　　氣閥口罩屬工業用途，主要用作防塵，加濾片可以阻隔病毒，但使用者呼氣不經過濾排出。並非用作醫療及防疫。何栢良指，帶有病毒者使用氣閥口罩，會在呼氣口噴出病毒，海外研究證明會將病毒噴得較遠。他指，美國最初爆發疫情時，任由市民使用氣閥口罩，其後美國疾控中心察覺有問題，於去年年中已明確要求國民不要使用氣閥口罩。在內地，國家民航局亦不准公眾在機場及航班上，使用氣閥口罩。



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