  • 2021年11月24日 星期三
  • 21º
  • 68%
熱門： 吞佔單位女保安黃瑞紅通關安心出行

日報新聞 > 港聞

對12至15歲青少年 研究：輝瑞有持久保護力

2021-11-24 列印
　　美國輝瑞藥廠表示，最新研究顯示他們與BioNTech合作研製的新冠疫苗，對十二至十五歲青少年有持久的保護力。相關研究有二千多名青少年參與，他們接種第二劑疫苗四個月後，獲得的保護力仍維持在百分之一百。

　　另外，內地前天新增五宗本地個案，遼寧大連佔四宗，雲南德宏州佔一宗。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
2022-23JUPAS大學聯招選科指南
2022-23 升中選校天書
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd