港首針接種率 終達七成

本港新冠疫苗接種計劃經二百七十一天，終達到七成接種率。公務員事務局局長聶德權昨表示，接種第一針的市民達四百七十一萬多人，七成接種率雖然較預期遲，但對香港來說也是重要的標誌。他又呼籲市民繼續努力，未打第一劑的市民盡快打，繼續提高接種率。另外，所有已接種兩劑科興疫苗滿六個月的市民，昨天起可預約或即場接種第三劑疫苗。有私家醫生向傳媒表示，昨天只有一人預約打第三針，認為現時本港疫情基本清零，市民對打針沒有以往逼急，加上有部份人第三針轉打復必泰，所以預約打第三針科興較冷淡。十二至十七歲青少年最快下周四可以接種科興疫苗。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆表示，目前中學生已有約七成人接種復必泰，相信餘下三成人正等待接種科興，期望聖誕節前中學生接種率可超過九成，並希望明年一至二月可為小學生及幼兒接種。