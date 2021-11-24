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澳洲Coffin Bay即食生蠔疑受污染 暫停進口

2021-11-24 列印
　　食安中心昨日指示業界，暫停進口澳洲Coffin Bay出產的即食生蠔，因澳洲紐西蘭食品標準管理局公佈指，產自該區的即食Pacific生蠔，懷疑受到副溶血性弧菌污染而進行回收。業界如持有受影響產品，應立即停止使用或出售。

　　中心初步調查發現兩個進口商曾進口受影響產品到港，已指示下架及回收有關產品。



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