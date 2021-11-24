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警方新界反恐演習 逾300人參與

2021-11-24 列印
　　警方昨日在元朗及大埔舉行代號「稱霸」的反恐演習，參與部門包括新界北總區及其警區、新界北衝鋒隊、鐵路應變部隊、反恐特勤隊及爆炸品處理課等，逾三百人參與。演習模擬有恐怖份子於區內駕駛載有爆炸品的車輛撞向人群，造成多人傷亡，最終拘捕恐怖份子。

　　演習模擬恐怖份子於襲擊後，乘坐車輛逃離現場；恐怖份子又持槍進入大埔區內一個處所，無差別襲擊市民，造成多人傷亡。 



  是次反恐演習的目的，是測試及提升警隊不同單位的指揮及協調能力，強化人員的專業知識、處理恐怖襲擊事故時的應變能力，並提升警隊前線人員在處理恐怖襲擊相關事故時的協作。

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