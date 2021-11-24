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邊境口岸擬設票站 內地港人須先登記

2021-11-24 列印
　　立法會選舉將於下月舉行，特首林鄭月娥指為便利內地港人投票，將在目前已關閉的邊境管制站設立票站，屆時票站將採取閉環式運作。

　　邊境管制站設立票站，不包括正使用的深圳灣口岸，內地港人在投票過程中不能離開票站，然後即日回到內地，強調計劃屬一次性。計劃投票的內地港人需預先登記，林鄭月娥指相關安排只是便利措施，與提升投票率無關，又重申政府沒有提出綜合投票率，亦反對任何改變，強調應沿用以往方法計算投票率。全國人大常委譚耀宗指，不少內地港人都想行使投票權利，相信安排可方便他們，讓更多人投票。



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