  • 2021年11月24日 星期三
  • 21º
  • 68%
熱門： 吞佔單位女保安黃瑞紅通關安心出行

日報新聞 > 港聞

美股中段跌7點

2021-11-24 列印
　　聯儲局主席人選塵埃落定，市場普通認為鮑威爾連任，美國提早加息的機會增加，但外圍股市未有太大波動。杜指中段報三五六一一點，跌七點；納指則報一五七三四點，跌一百二十點。滙控美國預託證券價格見四十六點三一港元，升零點八一港元；騰訊則見四百七十八點五一港元，跌二點六九港元。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
2022-23JUPAS大學聯招選科指南
2022-23 升中選校天書
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd