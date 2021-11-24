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九男五女涉「洗黑錢」被捕

2021-11-24 列印
■警方檢獲現場超過三十七萬現金。
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　　警方以涉嫌「洗黑錢」拘捕十四人，涉及九男五女，包括三名骨幹成員，其中一人是主腦，與其餘七人屬家人或情侶關係，涉案金額達三點八億元，涉及至少五十宗詐騙案。警方檢獲超過三十七萬現金、五十張銀行卡等，並凍結相關銀行及證券戶口超過二千萬元。

　　警方指犯罪集團透過招攬家人等人，開設個人及公司銀行戶口，收取本地、外地詐騙案所獲的犯罪得益，並相互過數，清洗黑錢。他們涉嫌在二〇二〇年四月至今年十月期間，利用至少六十個銀行戶口，處理三點八億元犯罪得益，涉及至少五十宗詐騙案，包括電話騙案、網上情緣，受害人損失合共二千五百萬；餘下金額涉及未知的其他騙案。



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