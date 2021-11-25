本報早前獨家披露，有電子排隊黨收二千五百元搶外傭檢疫房，再高價轉售。近月電子排隊黨猖獗，向考車牌「肥佬」的市民收取二千元，聲稱必定搶到一周後的快期補考，若不付費者，則按正常排隊，最快要等半年才有期補考。運輸署稱，已加強對相關人士IP地址的監測，以確保服務正常。有大律師指，搶免費檔期再轉售，或觸犯「不誠實使用電腦罪」，可判監五年。去年考車牌（包括指定駕駛學校）約共十六萬一千次，總不及格率為二成八；其中私家車丙部的不及格率為四成一；公共小型巴士為八成六；輕型貨車丙部為四成七，所以補考生大有人在。由於部份考生申請駕駛考試時，會延期或暫時取消考試，為善用由此而騰出的空缺（俗稱快期），運輸署一三年起推出「重考生快期預約服務」電腦系統，讓重考生申請，在正規申請途徑（俗稱尾期）以外，多一個較早的考期選擇。此外，重考生亦可透過「重考生快期電話預約服務」預約。重考生：打電話10日都失敗香港駕駛教師從業員協會發言人向本報透露，有中介人利用電子程式上政府網排隊，搶佔快期，再以六百至二千元向心急補考生出售。一般而言，付六百元可在約一個月取得快期；二千元則於一兩周得到考期，三周內考試。不少補考生不惜花費，務求盡快考到車牌。發言人形容，業界發現這亂狀，向運輸署反應。署方回應會處理問題，但情況至今未改善。業界對此無奈，因尾期最快要輪候半年，只好叫重考生盡量透過電話預約，「因為每次都得一條線打入去，抽中嘅機率大好多。」有重考生向本報投訴，上網站預約快期，一直不成功，其後早上七點半透過電話預約，一直未能接通。就算打通，當日名額很快爆滿，須明日再試，結果連續嘗試十日都不成功。他說，不想給錢不法中介人，最終選擇排尾期，先給五百一十元考試費，由於須等八個月，但學牌有效期為一年，要再給五百四十八元為學牌續期，共需一千零五十八元，但仍比中介代搶位費便宜。運輸署：加強監測IP地址運輸署指，留意坊間有代辦人／中介人聲稱為重考生短期內成功預約快期，就此加強對IP地址的監測，以確保服務正常。此外，由今年六月一日開始，署方在系統增設輪候程式，讓申請輪候者得知前面排隊人數及預計等候時間。該程式備有偵測電腦程式功能，以加強保護。系統運作大致穩定，署方會需要時作出跟進或研究提升技術的可行性。大律師陸偉雄表示，如證實涉事中介人搶檔期行為「干擾」其他輪候者，或違反「不誠實使用電腦罪」，一經定罪，可判監五年。