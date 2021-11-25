﻿傳李嘉誠逾億元投得愛因斯坦相對論手稿

一份由已故天才物理學家愛因斯坦撰寫的「廣義相對論」手稿，周二在巴黎佳士得以一千一百六十萬歐羅（逾一億港元）成交，創下愛恩斯坦各類手稿中的新高。據悉，買家為長和（001）資深顧問李嘉誠。李嘉誠基金會表示，不評論事件。今次拍賣的手稿共有五十四頁，由愛因斯坦及其好友、瑞士物理學家貝索共同撰寫，其中二十六頁有愛因斯坦的筆跡，另外二十五頁由貝索寫就，其餘三頁則有兩人筆跡。一九一三至一九一四年期間，愛恩斯坦與貝索有不少學術合作，這份手稿大部份內容是在一九一三年六月撰寫，記錄了兩人研究「廣義相對論」的過程，稿上有不少錯誤、被劃掉的方程式、更正的計算結果。兩人暫停有關研究後，貝索將手稿帶到意大利。這份手稿周二在巴黎佳士得拍賣，以一千一百七十萬歐羅，折合約一億二百三十萬港幣成交，佳士得無公開買家身份。拍賣行原本估價二百萬至三百萬歐羅，但實際成交價遠遠超出此數，創下愛因斯坦各類手稿中最高價。有消息指，買家為李嘉誠，但李嘉誠基金會接受查詢時，不評論事件。世上僅兩份相關手稿主持拍賣的佳士得形容，手稿展示「廣義相對論」發展的關鍵階段，但愛因斯坦極少保留工作文件，多得貝索，手稿才得以留存；而稿上有愛恩斯坦在一九一九年前的親筆簽名，更為罕見。愛因斯坦在一九一五年正式發表「廣義相對論」論文，為物理學界帶來深遠影響，奠定現代宇宙學及GPS導航等技術的基礎。全球目前只有兩份記錄「廣義相對論」起源的手稿，另一份是愛恩斯坦在一九一二年底至一九一三年初撰寫，現存放以色列希伯來大學的愛因斯坦檔案館。翻查資料，過去不少愛恩斯坦手稿或書信都拍下高價，其中二○一八年拍賣的書信「上帝的信件」，成交價為二百八十萬美元（二千一百多萬港元）；二○一七年拍賣的信件「快樂秘訣」，則以一百五十六萬美元（約一千二百萬港元）成交。