5大熱門學童英文能力公開試 劍橋/LCM/PTE

剩餘兩輪，歐霸B組形勢緊湊，頭三位僅相差三分，今晚一哥摩納哥主場硬撼二哥皇家蘇斯達；第三的燕豪芬地頭對包尾大幡格拉茨。摩納哥和皇蘇分別有射手禾蘭及阿歷山大索洛夫忘帶射門鞋，這場榜首大戰一於博和，而燕豪芬有腳風甚順的前鋒阿文度布馬攻堅，讓球主客和讓兩球「主勝」可串。（Now644台周五凌晨4:00直播） 摩納哥在B組以兩勝兩和積八分排榜首，兩分領先一勝三和居次的皇蘇。兩軍今晚交鋒難分高下，事關前者各賽事三連和，皇蘇則不同戰線連續十七場不敗，但近況回落，過去四仗三度打和。 兩軍近期頻頻開和，跟陣中前鋒忘帶射門鞋不無關係。摩納哥的德國射手禾蘭已在所有戰線連續四場顆粒無收，...

2021-11-25