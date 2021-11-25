﻿中銀發冬奧紀念鈔﻿﻿ 收藏家料必掀炒風﻿

中國奧運金牌選手下周訪港，勢必掀起運動熱潮。中銀香港公佈，將發行港幣二十元面值的「北京二○二二年冬奧紀念鈔票」二百萬張，其中四連張及三十五連張，分別只有兩萬及一萬套。有收藏家指，是次紀念鈔定必牽起炒風，因內地人士一向對中銀和香港的鈔票有情意結，今次更以奧運作主題，別具收藏價值，加上今年本地不少人亦開始收藏鈔票，料四連張鈔會最火熱。紀念鈔以唐詩寫月名句「天涯共此時」為設計理念，寓意香港市民心連冬奥，情繫祖國。正面以北京二○二二年冬奥會會徽及香港中銀大廈為主景，並以冰雪圖案作襯托，背面則以直幅方式展現，以萬里長城為主景，配以在明月下維多利亞港剪影作背景，兩者之間以冰雪運動員在滑道上的英姿相連，表達「海上生明月，天涯共此時」的含義，象徵香港市民對北京冬奧的祝福及支持。紀念鈔的色調、尺寸與二○一八年系列港幣二十元一致，設多重防偽設計，包括動感光亮圖案、高透光水印（雪花圖案）、開窗金屬線等（右圖）。紀念鈔發行量為二百萬張，裝幀共三個種類，包括單鈔一百五十七萬套，每張售價一百三十八元；四連張共兩萬套，每套售價三百三十八元；及三十五連張共一萬套，每套售價一千三百八十八元。此外，亦有二百套慈善珍藏版，以競投方式發售，詳情稍後公佈。紀念鈔淨收益將全部捐贈作本地公益慈善用途。四連張鈔會最火熱申請者須年滿十八歲，持有有效香港身份證。每人認購上限為單鈔五張，四連張一套及三十五連張一套。如認購申請總數超過紀念鈔發售配額，將以電腦抽籤方式分配，結果今年下月二十一日公佈。香港典故名家、收藏家何明新指，內地人士一向鍾情中銀和香港的紀念鈔票，料不少人會想湊齊一系列，相信紀念鈔有一定升值空間，加上近年本地不少人開始收藏鈔票，故紀念鈔有炒賣空間。他認為，三十五連張別具收藏價格，但考慮到炒賣、交收時需顧及運輸，反而是容易攜帶和收藏的四連張會最受市場歡迎。