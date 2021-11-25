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外籍教練確診 石偉雄吳家祺等現正隔離

2021-11-25 列印
外籍教練確診 石偉雄吳家祺等現正隔離
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　　香港運動員和教練經常「周圍飛」，接受訓練和代表香港出戰，有機會暴露在新冠肺炎病毒的風險中。香港體操代表隊日前結束在烏克蘭的訓練後，乘飛機返回香港，但外籍教練沙治在登上機飛前接受檢測，結果呈陽性，顯示染疫，需留留在當地醫院接受治療，未能隨隊員回港。而隊內三名運動員，包括石偉雄（圖左）、吳家祺及李文軒則登機前檢測呈陰性，順利返回香港。然而，三人屬於密切的接觸者，抵港之後，被直送大嶼山竹篙灣檢疫中心，接受隔離觀察。

　　香港體操代表隊自完成東京奧運會比賽之後，於九月前往波蘭集訓，上月再到日本北九州出戰世界體操錦標賽，隨後再轉到烏克蘭接受訓練，為明年的比賽備戰。



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