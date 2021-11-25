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被控經營無牌燒烤場 兩負責人未出庭應訊

2021-11-25 列印
　　美孚九華徑無牌燒烤場被質疑多人聚集易播毒，警方與食環署上周巡查及拘捕多名負責人及職員，其中兩名男負責人分兩案被控無牌經營食肆。案件昨首次提堂，惟兩人未有出庭應訊。暫委裁判官黃子豪應控方要求，向二人發出拘捕令。

　　被告黃志崇及DE SOUZA Michael Anthony，各被控一項無牌經營食肆罪。二人被控今年十月二十二日，分別在新界葵涌九華徑舊村測量約份第4約第1349號地段餘段西面部份（吉吉360），以及東面部份（美孚九華徑燒烤場），並非根據和按照食物環境衞生署署長所批出的牌照而經營食物業，即普通食肆。



　　由於兩名被告均無出席聆訊，黃官應控方申請，向二人發出拘捕令。

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