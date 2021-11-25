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美股中段跌126點

2021-11-25 列印
　　美國首次申領失業救濟人數大減，市場關注息口趨升，美股昨晚早段疲弱，杜指中段報三五六八七點，跌一百二十六點；納指則報一五七一八點，跌五十六點。滙控美國預託證券價格見四十六點○四港元，跌零點○六港元；騰訊則見四百六十點六四港元，跌十一點五六港元。



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