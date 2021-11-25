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的哥「短暫」落車不戴口罩 即被票控罰五千

2021-11-25 列印
　　疫情下，市民早已習慣戴口罩出門，但不少司機獨自在車內，仍會除下口罩透氣。網傳一段的士車cam片段，據指事發周三上午近十二時，一名的哥落車，打算打開車尾箱，估計因打算短暫落車而「不帶罩」。不料在他下車之際，五名身穿衞生署背心的人員從其後方步近。其中一名女工作人員見到的哥沒有帶口罩，便快步跑近的哥。一行人很快便包圍的哥及的士，並記錄狀況，的哥亦交出證件，料因違反「口罩令」而要被罰款五千元。



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