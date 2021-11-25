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教協賣新蒲崗物業 蝕逾2000萬

2021-11-25 列印
教協賣新蒲崗物業 蝕逾2000萬
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　　教協宣佈解散後，連環沽出旗下物業，市場消息指出，由教協持有的新蒲崗萬廸廣場低層三個單位，以三千八百六十萬元售出，以面積四千五百三十四呎計，呎價約八千五百一十三元，教協於今年三月以五千九百四十二萬購入，持貨僅八個月，帳面蝕約二千零八十二萬元，物業期間貶值約百分之三十五。

　　資料顯示，教協早前以一億七千五百萬元沽出旺角好望角大廈，及以五千五百萬元售出同區中僑商業大廈低層戶，連沽三項物業，套現約二點六八億元。



　　教協在八月初時宣佈解散，結束四十八年歷史。

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