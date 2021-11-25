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駕電單車上行人路 外賣員遭大叔指責

2021-11-25 列印
駕電單車上行人路 外賣員遭大叔指責
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　　趕送外賣的南亞「鐵騎士」疑欲逃避繳付停車場費用，將電單車剷上行人路行駛「過閘」，其間被途經大叔截停指責，雙方一度僵持，及後外賣員越過大叔身旁將車駛走，有網民批評外賣員涉「危險駕駛」。

　　據網上片段所見，周一下午三時許，有南亞裔外賣員駕駛電單車，於上水清河邨停車場閘口旁的行人路上行駛，一名身穿間條上衣的大叔以身擋車，阻止離開。大叔疑不岔對方駛駕態度，大喊「行人路唔可以行電單車」，對方反質問「有咩問題」。



　　與此同時，外賣員亦望向拍片者表示「喂朋友，玩咩呀？」兩人僵持數十秒，外賣員欲繼續駛前，當駛至大叔身旁，大叔大聲指「嗱！你唔好掂到我呀！」外賣員遲疑一下，從只有一個身位之隔的空隙駛走。

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