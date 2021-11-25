港大發現口服黃酮可治療肥胖

肥胖症日趨普遍，港大研究團隊發現口服天然黃酮或可治療肥胖症，亦發現一種新機制，可解釋肥胖症如何危害肌肉的代謝功能。研究團隊在小鼠和培養細胞模型研究首次發現，一種維持神經細胞存活和活動的重要生長因子，腦源性神經營養因子（BDNF），在肌肉中亦發揮重要功能。結果顯示，肌肉中的BDNF是一種對控制體重和維持胰島素敏感度的重要蛋白，肌肉細胞缺乏BDNF，會對線粒體構成更新缺陷，影響肌肉的脂肪代謝功能。團隊進一步研究發現，肥胖小鼠在餵飼口服的植物性BDNF（7,8-二羥基黃酮）後，肌肉中的受損線粒體數量大大降低，揭示補充BDNF作為治療肥胖症的可行方案。植物性BDNF通常可在南美的一種植物的葉子中找到。為找出肥胖對肌肉功能的影響，團隊通過基因改造方法剔除小鼠肌肉中的BDNF基因，開發一種名為MBKO的基因改造小鼠。發現肥胖會降低小鼠骨骼肌中BDNF的含量，又發現MBKO小鼠在進行高脂飲食後不但增重，還出現嚴重的胰島素阻抗，MBKO小鼠的能量消耗也低於正常的小鼠，證明MBKO小鼠肌肉中的線粒體無法循環再生，減慢肌肉中的脂肪代謝，導致更多的脂肪在肌肉中累積。此外，團隊之前已發現7,8-二羥基黃酮，是一種可減輕肥胖小鼠的體重和恢復胰島素敏感度的有效藥物，意味如7,8-二羥基黃酮等的BDNF信號增強劑，有機會用於治療人類肥胖症。