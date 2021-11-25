  • 2021年11月25日 星期四
  • 19º
  • 70%
熱門： 吞佔單位女保安黃瑞紅通關安心出行

日報新聞 > 港聞

會否暫停殺野豬？黃錦星：政府有責任保護市民安全

2021-11-25 列印
　　漁農自然護理署推捕殺野豬引起各界關注。環境局局長黃錦星昨被問到會否暫停行動時，指政府有責任保護市民的安全，根據漁護署資料，在十一月發生兩宗個案，包括一名市民買外賣回家時遭野豬襲擊受傷；另一個案則是有市民在路上見到有野豬跑，他避開但被撞倒。

　　他指野豬應該在山上生活，若多了野豬到市區，或會危害市民安全。



　　另外，動物保育人士昨到長沙灣政府合署請願，希望漁農自然護理署暫緩犯獵殺野豬行動，改為將野豬捕捉和絕育後，暫時交由動物福利機構照顧。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
2022-23JUPAS大學聯招選科指南
2022-23 升中選校天書
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd