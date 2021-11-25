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政府擬在邊境三口岸設投票站

2021-11-25 列印
　　立法會選舉將於下月十九日舉行。據了解政府傾向在三個邊境口岸設投票站，讓在內地的香港選民投票，包括羅湖口岸、落馬洲支線口岸、蓮塘/香園圍口岸。屆時在內地的港人選民要預先登記，投票後馬上折返內地，毋須隔離檢疫。當局強調安排屬一次性。有傳媒引消息指挑選這三個口岸，是考慮到面積較大，亦較易到達。選舉事務處發言人表示，《立法會條例》規定，選民必須「通常在香港居住」，相關要求須考慮多個元素及個別個案的具體情況，不能一概而論，亦不能只因為某人在外地另有居所，而斷定當事人不是「通常在香港居住」。選舉事務處會仔細研究個案詳情，有需要時會諮詢法律意見。



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