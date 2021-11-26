﻿遵從防疫 過內地家門不入 屈睡車上 電話望妻 跨境司機欲哭無淚

新冠肺炎疫情持續兩年，一批跨境貨車司機，面對來回兩地可能染疫的風險，依然謹守崗位，既要接種疫苗亦經常做病毒檢測，肩負起把內地食物和物資運來本港的重責。但受兩地防疫規例限制，這批香港司機被逼犧牲家庭生活，因為不少人的妻子是內地人，妻兒長居於大灣區，兩地封關之後，司機駕貨車來回兩地，不能在內地停留，亦不可以下車四處走，變成近家但歸不得，更不能親身與妻子見面。回港之後，不少司機無居所，只好睡在狹窄的貨車上，或在貨場露宿，一個人寂寞時，透過手機視像通訊，與內地妻兒見面。司機工會指，跨境司機難捱，人數由疫前的一萬三千人，大跌至疫後不足八千人。做了三十年跨境運輸的阿昌，駕駛貨車行走深圳和東莞路線，他本來跟妻子和十歲女兒住在番禺，疫前收工就回內地的家。但疫後封關，為了工作賺錢，只好獨自留在香港。阿昌表示，每次駕駛貨車北上運貨，都要申報工廠位置和指定行走路線，上貨後要立即駕車南下回港，「封密式來回車程」，司機根本上不能落車，不可去別的地方，連到工廠等落貨去一次廁所，也有規定路線，不可亂走，根本無辦法回家見家人。此外，貨車上亦裝了定位儀器，方便當局監察貨車和司機的位置，防止亂跑。疫下兩年不能團聚想見家人，只能靠手機視像通訊，「天氣開始冷，記得穿多點衣服。」採訪時剛巧妻子來電找他，叮囑他注意身體，女兒不斷問他何時回家。聽到家人聲音，阿昌既開心又傷感，「很掛念她們，兩年了，女兒也長高了很多，我卻不能在她身邊。」他哽咽地說。疫情下，阿昌依然有工開，但收入大減，「以前一星期車五轉貨，來回內地和香港，現在只有一至兩轉，收入少了七成。」為了慳錢，他在港沒有租屋，寧願屈上貨車司機位後面的小牀上，「司機位後面有張小牀，就睡在這裏，醒了就去公廁梳洗，很多家在內地的行家都是這樣。」妻子初初知道他瞓貨車，也喊了出來，擔心他捱不了，「沒辦法，收入少了不想再花錢租屋。」他曾試過瞓露天貨場，但十分難捱，最後放棄。阿昌想過停工回內地，但放心不下自己部貨車，「我沒有租停車場，如果我回去就這樣泊路邊，都不知收多少張罰單。另外，如果停工，客戶就會找其他人運貨，到時一個客也沒有了，損失很大。」而且人留在香港，他還可以做些散工賺錢，幫補家計，「不用上大陸時，就替人駕車送貨，日薪都有八百元的，可以幫補家計。」阿昌說，不少行家都難忍和居於內地的家人長期分離，索性轉行，「這輛車是自己的，去年才供完，要轉行也不易。」他現在唯一心願，就是內地與香港快些通關，因為已經兩個農曆年沒跟家人一起過，「希望這個新年，可以回去跟她們吃頓飯，親手給女兒一封利是，這樣便好了。」跨境司機大減至8000人與家人分隔兩地，的確令不少跨境車司機轉行。有運輸業總工會表示，疫情下本港跨境車司機人數，由原本一萬三千人，跌至不足八千人，下跌近四成，如流失情況持續，或會影響貨物供應。工會指出，司機為通關都願配合所有防疫措施，亦願意接種第三劑疫苗。工會期望兩地政府以「先行先試」方式，讓這批居於內地的港人跨境司機，在遵守防疫條件下每星期回家一次，與內地家人團聚。相關新聞詳刊P2版