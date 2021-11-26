香園圍口岸深港鴛鴦「見面聖地」

新冠疫情下，異地鴛鴦歷盡考驗，面對長期分離，有人險被拆散，有人感情依舊，新界香園圍口岸邊境能肉眼望至深圳的消息曝光後，不少情侶不惜跋山涉水，但求能於鐵絲網前比心、喊話，向百米之距的人傳遞心意，進行一場牛郎織女式約會。「聽見啦！」對岸有一把女聲傳來，仔細一看，有一名「眼鏡男」於約三米高的鐵絲網前，拿着心型氣球，不停搖晃。這裏是香園圍污水處理廠外的一塊空地，與深圳屋苑帝景台只隔着一條深圳河，本是空曠無人之地，但自「深港兩地能肉眼對望」消息傳出，即成為兩岸人士的「見面聖地」，情深說話響徹香園圍。「有523天沒有見面了」第一次到來的劉先生，坐近一小時79K巴士線，耳上佩戴耳機，手執氣球，只為赴約拍拖逾五年的內地女友。「有523天沒有見面」劉先生說到，電話一頭的女友似是糾正，劉先生發出爽朗笑聲，笑言：「是525天！」兩人分隔兩地一年多，劉先生難免有一點落寞，他形容情況就是「異地戀」，想說的說話多不勝數，惟受隔離影響，雙方的互動及交流無奈減少，不過能夠以這樣的形式與女友見面，仍然感到開心，透過「面對面」向對方傳遞心意，總有別於以電話溝通，不過他希望下次再見面時，兩地可恢復通關，為對方做一頓飯，給予她一個擁抱。當日記者另見一名小女生久站於鐵絲網前，一問下才知悉周小姐從深圳到港修讀碩士課程，與男友分別數月。眼看對岸細小的紅衣身影，周小姐似是泫然欲泣，直言雙方的距離「已經很近」，當看到對方，「他的動作、行路姿勢，都非常熟悉，彷彿我們在一起的時候。」熱戀中的周小姐，心裏總惦記男友，曾打算進行隔離往返內地，經深思熟慮，「放假才一個月，隔離要半個月多」，最後將計劃擱置。周小姐透露指，上一次來這裏的時候「搭錯車」，未能與對方見面。周小姐隔鐵網會男友這片離深圳只有約一百米的空地，位處偏僻，車流稀疏。市民一般可乘坐由上水開出的79K巴士線或59K專線小巴線，到蓮麻坑路落車後回頭走至迴旋處，沿前方小路斜坡上即可抵達。周小姐經歷失敗，再次乘搭巴士到來，步行約十分鐘，終能與男友隔河相聚，一解思念。