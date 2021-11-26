﻿內地專家指具通關條件﻿ ﻿港康碼料下月初上架﻿

李家超表示，兩地就有序恢復通關的商議進展良好，形容會議氣氛積極正面，內地專家認為香港基本上已具備通關條件，雙方同意按程序提交報告，就措施及落實計劃細節提交報告，之後再按需要交流意見，以盡快推進有序恢復通關的目標。通關初期是有配額制，實際仍是探討中。
通關初期設配額
李家超稱特區政府已進入全面落實準備通關的階段，包括特區政府會研究推出香港健康碼、口岸流程方案、人手配置、兩地合作機制、協助排查風險人士的機制等，兩方同意成立專班，重點研究香港健康碼與內地健康碼對接、轉碼及運用問題，以及研究口岸管理和聯防聯控機制等。
他指已要求食衞局立即跟進專家的意見，並要求創科局下周公佈香港健康碼的詳情，讓市民早日下載及熟習使用，初步構思香港健康碼會配合「安心出行」使用，一定是實名制。至於熔斷機制則仍在商討。
創科局局長薛永恆表示，香港健康碼的系統開發已經完成，預期下月初上架；食衞局局長陳肇始亦指，過去數月，本港各項防疫抗疫措施，部份已完全落實，當局正研究強化高暴露風險人員的管理及檢測頻次，包括加密至兩日一檢。
與澳門通關同步進行
另外，澳門衞生局傳染病防制暨疾病監測部協調員梁亦好表示，內地、香港和澳門三地在通關措施方面會保持一致，若香港與內地能通關，即意味着澳門與香港也能通關。