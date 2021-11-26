﻿內地專家指具通關條件﻿ ﻿港康碼料下月初上架﻿

內地與香港免檢疫通關有進一步進展，政務司司長李家超昨天率團到深圳出席第二次兩地疫情防控工作對接會議，他在會後引述內地專家表示，本港基本上已具備通關條件，特區政府已進入全面落實準備通關的階段，包括創科局下周會公佈香港健康碼的細節，系統預期下月初上架。李家超表示，兩地就有序恢復通關的商議進展良好，形容會議氣氛積極正面，內地專家認為香港基本上已具備通關條件，雙方同意按程序提交報告，就措施及落實計劃細節提交報告，之後再按需要交流意見，以盡快推進有序恢復通關的目標。通關初期是有配額制，實際仍是探討中。通關初期設配額李家超稱特區政府已進入全面落實準備通關的階段，包括特區政府會研究推出香港健康碼、口岸流程方案、人手配置、兩地合作機制、協助排查風險人士的機制等，兩方同意成立專班，重點研究香港健康碼與內地健康碼對接、轉碼及運用問題，以及研究口岸管理和聯防聯控機制等。他指已要求食衞局立即跟進專家的意見，並要求創科局下周公佈香港健康碼的詳情，讓市民早日下載及熟習使用，初步構思香港健康碼會配合「安心出行」使用，一定是實名制。至於熔斷機制則仍在商討。創科局局長薛永恆表示，香港健康碼的系統開發已經完成，預期下月初上架；食衞局局長陳肇始亦指，過去數月，本港各項防疫抗疫措施，部份已完全落實，當局正研究強化高暴露風險人員的管理及檢測頻次，包括加密至兩日一檢。與澳門通關同步進行另外，澳門衞生局傳染病防制暨疾病監測部協調員梁亦好表示，內地、香港和澳門三地在通關措施方面會保持一致，若香港與內地能通關，即意味着澳門與香港也能通關。