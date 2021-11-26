主教山水庫完成修繕 12月15日起對外開放

逾百年歷史的深水埗主教山配水庫逃過清拆一劫，今年初獲評為一級歷史建築。水務署公佈，這個以仿羅馬土木工程方式建造，擁拱頂、拱券及支柱的配水庫，加固及改善工程已經完成，下月十五日至明年六月中，公眾可以預約免費的導賞團，料每月開放給約一千人入內參觀。水務署指出，主教山配水庫的加固及改善工程已完成，包括為潛在鬆脫範圍加裝天花，加裝臨時排水泵、加設玻璃天窗、閉路電視等。為配合舉行導賞團，已增設通風設施及消防設備，亦加設架高地台通道、樓梯及低紫外線照明設備，以引導市民從不同高度觀賞。署方暫定安排由下月十五日起到明年六月十四日舉辦公眾導賞團，由兩名導賞員隨團講解。整個導賞團約九十分鐘。導賞團逢周一至六有三團，周日則有兩團，每團最多十二人，料每月總參觀人數可達約一千人，下月一日起接受報名，費用全免，個人參觀可經網上預約系統申請。參加者須使用安心出行，但不用完成疫苗接種。導賞團會於巴域街集合，步行約十分鐘至配水庫。水務署助理署長鍾永基指途中有很多樓梯，加上山路坡幅較大，提醒年長、殘疾人士等要了解身體情況才參加。主教山配水庫於一九○四年落成，混凝土拱形天花由五邊形花崗岩墊石、多排紅磚拱券及一百○八條石柱支撐。石柱由石磚築砌，至於拱頂、拱券及支柱，則以仿羅馬土木工程方式建造。鍾永基指市民進入水庫內可周圍走動，亦可用手觸摸舊建築，相信只要非「一指神功」，是不會破壞石頭。導賞團明年六月後會視乎反應再審視安排。而早前的拆卸工程導致水庫表面受到約一成破壞，亦拆毀四條石柱，相關破碎石塊磚頭已作保護，將來有機會修復。