70歲以上續牌 須減低意外風險 申訴署倡收緊高齡職業司機體檢

七十歲或以上的職業司機，目前須每三年提交「體格檢驗證明書」，以延續車牌。申訴專員公署發表調查指，運輸署應調整體格證明要求，如訂明檢驗項目，要求醫生填寫有檢查結果的醫療報告；為小巴、的士等職業司機訂明嚴謹的體檢要求等，以減低駕駛人士因健康問題而釀成交通意外的風險。有的士業界代表指，行業老齡化嚴重，如把要求標準化，至少兩成以上司機體檢不及格，嚴重影響業界營運。申訴專員公署就有關運輸署對駕駛執照申請人或持有人體格證明要求，完成主動調查。調查發現，香港對駕駛執照申請人的體格雖有一定要求，但「體格檢驗證明書」並無訂明註冊醫生必須為申請人做的指定檢查項目，醫生可自行決定是否在證明書上，填寫申請人接受體格檢查的項目內容和數據結果；調查指，現行法例沒特別為駕駛商用車輛如小巴、的士職業司機，制訂任何體格要求（巴士及電車除外）。業界：揸正嚟做兩成司機「無得撈」公署向運輸署提四項建議，包括一、為申領駕駛執照所需的體格證明訂明檢驗項目，就此為醫療專業人員提供指引，須填寫有檢查結果的醫療報告；二、應為指定年齡的商用車輛司機，尤其是重型車輛司機，制定體格檢驗制度及訂明較嚴格的體格要求；三、加強宣傳及教育，提醒駕駛人士注意個人身心健康和駕駛能力的變化；四、探討便利駕駛商用車輛的職業司機，接受體格檢驗的不同途徑。城市的士車主司機聯會主席莊永德向本報表示，如運輸署接納公署意見，「揸正嚟做」，業界起碼有兩成以上的士司機「無得撈」，嚴重影響業界。他解釋，的士行業「收入低微」，少年輕人願入行，導致老化。莊永德又指目前不少的士司機都有「三高」等中老年病，要定期食藥。他建議，政府應從根本解決問題，提高行業待遇。莊指，運輸署提供的體檢其實較為可靠，「但有司機有隱性疾病，突然揸車病發，咁都沒辦法。」