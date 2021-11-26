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國泰取消部份客運航班只載貨

2021-11-26 列印
國泰取消部份客運航班只載貨
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　　國泰航空表示，由於持續受跨境旅遊及營運限制影響，不能如期運作所有已計劃的航班，公司正整合下月的客運航班，包括取消約三分之一原以閉環執勤模式運作前往香港的客運航班，改為只會載貨。

　　國泰稱，對為顧客節慶假期前出行造成不便致歉，會盡快聯絡受影響顧客，盡量安排他們乘搭同一天抵達目的地的航班，並會盡全力維持客運及貨運航班網絡，繼續維持香港及世界各地的客貨運連繫。





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