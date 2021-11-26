派萬元計劃 3200人未領取

二○二○至二一年度《財政預算案》提出，向年滿十八歲的香港永久性居民，發放一萬港元，至今已有逾六百五十萬名合資格市民獲發一萬元。政府指有三千二百人尚未領取重發的支票，即涉三千二百萬，有關的登記人應盡快前往其指定的郵政局領取支票。下月底截止登記政府指出，今年三月三十一日或之前年滿十八歲並持有效香港永久性居民身份證或豁免登記證明書，而尚未登記計劃的市民，須於下月三十一日或之前經電子或書面登記，以領取一萬元。選擇領取支票的市民，須於通知上列出的時段內親身到其指定的郵政局領取抬頭支票。計劃下發放的支票有效期為六個月，登記人如未有在支票發出日期六個月內領取支票，該支票即會失效，新支票會自動重發並置於同一郵政局待領。至今尚未領取的重發支票約有三千二百張，其中約九百張有效期今年內屆滿。