派萬元計劃 3200人未領取

下月底截止登記
政府指出，今年三月三十一日或之前年滿十八歲並持有效香港永久性居民身份證或豁免登記證明書，而尚未登記計劃的市民，須於下月三十一日或之前經電子或書面登記，以領取一萬元。選擇領取支票的市民，須於通知上列出的時段內親身到其指定的郵政局領取抬頭支票。計劃下發放的支票有效期為六個月，登記人如未有在支票發出日期六個月內領取支票，該支票即會失效，新支票會自動重發並置於同一郵政局待領。
至今尚未領取的重發支票約有三千二百張，其中約九百張有效期今年內屆滿。
新冠肺炎疫情持續兩年，一批跨境貨車司機，面對來回兩地可能染疫的風險，依然謹守崗位，既要接種疫苗亦經常做病毒檢測，肩負起把內地食物和物資運來本港的重責。但受兩地防疫規例限制，這批香港司機被逼犧牲家庭生活...
2021-11-26
繼美國總統拜登日前表示考慮外交杯葛北京冬奧後，引發雪球效應，各國紛紛站邊。同屬「五眼聯盟」的澳洲指，會跟隨美國的做法；與中方關係惡化的立陶宛，有多名國會議員呼籲當地政客及運動員抵制冬奧，但遭立陶宛奧委...
2021-11-26
一艘接載難民從法國偷渡往英國的橡皮艇周三橫渡英倫海峽時翻沉，當局證實最少有二十七人死亡，死者當中包括五名婦女和一名女童。據悉，這是在英倫海峽發生的歷來最嚴重的難民船災難。英國首相約翰遜和法國總統馬克龍...
2021-11-26
據《星島地產網》報道，屋苑頻錄減價成交，西九龍泓景臺高層，面積492方呎，減至910萬成交；另一方面，將軍澳廣場中低層單位，面積約544方呎，減價85萬以995萬元沽出，買家為用家。 泓景臺兩房910...
2021-11-26
美國聯儲局公佈11月2日至3日的政策會議記錄，多名聯儲局官員看法偏鷹，認為若通脹高居不下，應加快縮減買債的速度，並提前加息，又承認物價上漲的幅度大於預期。 聯儲局主席鮑威爾和其他官員相信通脹可...
2021-11-26
哥倫比亞新星路爾斯蘇亞雷斯上季由屈福特轉投CF格蘭納達，經過一季適應期，本季十三場西甲有四球進帳。該隊今晚聯賽作客近況低迷的畢爾包，這名二十三歲射手有望以士哥領軍重上勝軌，特別推介大冷門六點九倍客勝。（Now632台周六凌晨4:00直播） 上季由屈福特加盟格蘭納達後，首度登陸西甲的路爾斯蘇亞雷斯表現未如理想，廿七場聯賽只交出五入球一助攻。幸好，下周二度過廿四歲生日的他今季進一步適應新環境，開季十三場西甲已有四球進帳，包括上一輪對皇家馬德里攻入一球。此子鬥志十足道：「我會繼續在場上拼搏，直至失去對足球的熱愛才會停下腳步。」教練羅拔圖摩蘭奴也大讚：「此子射門觸覺很好，而...
2021-11-26
在推動綠色時尚的大前提下，時裝設計不單止着重款式，選料及製作過程也有要求。意大利戶外服裝品牌Save The Duck的秋冬新裝，貫徹「回收‧再生」的設計理念，從自然界中吸取創作靈感，簡潔外形結合鮮明...
2021-11-23
《全民造星IV》本周來到60強比賽，不過未必個個女神都能成功入圍，好似94號Yanis因未能進級而引起公憤，不過仍有28號Candy、5號莎莎、78號馬欣及2號咖喱有得留低。《頭條》發現原來青春無敵、...
2021-11-26
疫情後，內地與本港封關近兩年，過去數月兩地疫情趨向緩和，本港商界和民間都有強烈的聲音，要求盡快通關。昨天兩地防疫專家在深圳開會，國家衞健委專家認為本港基本上具備通關條件，料最快下月中成事。由於恢復通關初期，每天名額約一千人，一時之間，或出現僧多粥少情況。港府要彈性處理，一方面給商界人士跨境辦理緊急的業務，同時也要體恤民間探親或家庭團聚的人道需要。 率團到深圳開會的政務司司長李家超透露，兩地就有序恢復通關的商議進展良好，跟進工作，是推出與內地對接的香港健康碼，以及準備口岸人手，並排查風險人士的機制等。一般預料，只要這些技術問題得以解決，加上通關檢疫措施落實好，通關會很快實現。...
2021-11-26
獲邀參加下月八日國際騎師錦標賽的一眾海外騎師，除可於騎師賽當晚任何賽事出賽，亦可在十二月十二日的香港國際賽日披甲，其中連達文、川田將雅和莫雅三人，都已在國際賽事有座騎，故定會在騎師賽後留港。至於被譽為當今南半球第一高手的麥道朗因有聘約在身要趕返澳洲，故雖有練馬師向其招手在國際賽日策馬，但已被他婉拒。另外，「幸運快車」周日爭其士盃雖配潘頓，惟兩周後爭香港一哩錦標時將配賀銘倫，潘頓會策同屬蔡廄的「夏威夷」，而姚廄「友誼至好」已退出這場大賽，只餘十三匹馬爭標。 馬場浮世繪
2021-11-26