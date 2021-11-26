適齡學童不斷減少，教育局曾預警中小學均有殺校危機。教育局公佈的最新數字，小學上月有近一萬八千個空缺，比暑假前多一成半，而中學則有四萬四千個剩餘學額，意味暑假後，全港中學共流失近五千二百名學生。教聯會主席黃錦良指殺校並非唯一出路，建議當局應藉機長遠研究，如考慮推行小班教學等。教育局公佈公營學校，包括官校及津校的最新學額空缺數字，各區小學剩餘學額多達一萬七千八百八十七個，較今年七月約一萬五千五百個，急增一成半，其中西貢區的近一千八百個學額最嚴重；其次是元朗及沙田，剩餘學額均逾一千六百個，其中沙田區的學額空缺，較七月時約八百六十個，增近一倍。至於中學方面，上月剩餘學額有四萬四千個，較暑假前多約五千二百個，增加逾一成。其中，以沙田區佔最多，有四千六百四十個；而名校林立的九龍城區亦有逾四千五百個學額。經過暑假前後短短三個月，全港公營中學估計流失近五千二百名學生，其中以中五及中六級人數佔最多。教聯會主席黃錦良指出，適齡學童減少情況嚴峻，加上跨境學童在疫下暑假後決定退學，同時在移民潮的夾擊下，令各區的學校因不同原因而生源大減，或如黃大仙區等因人口老化、出生率下降，或如屯門區等因跨境學童退學，或如名校區等因移民潮而送走學生。黃錦良指，明年起的五年內，預計小學學童會陸續減少一萬，而中學則會少五至六千人。對於日前有兩間中學合併，他認為不僅為家長和學生帶來不便，亦打擊教師團隊。他坦言，殺校並非唯一出路，當局應藉機長遠研究，如考慮將部份學校轉型為群育學校、改善班師比及安排老師培訓。