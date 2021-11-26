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利東街添迪士尼公主燈飾

2021-11-26 列印
利東街添迪士尼公主燈飾
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　　為慶祝今年聖誕，灣仔利東街日前至明年一月二日，展開以迪士尼為主題的炫彩燈飾派，利東街中庭特別設置一組五米高、以迪士尼公主為主題的幻彩裝置。而在昨晚「Shine Like a Princess迪士尼公主聖誕燈飾亮燈儀式」上，市建局行政總監韋志成、合和實業董事胡爵士夫人郭秀萍、信和集團副主席黃永光為活動揭開序幕，炫彩燈飾其後亮起，整條利東街成為「星光大街」。利東街亦將打造集結美食、藝術的冬日聖誕村，增添節日氣氛。



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