利東街添迪士尼公主燈飾
遵從防疫 過內地家門不入 屈睡車上 電話望妻 跨境司機欲哭無淚
新冠肺炎疫情持續兩年，一批跨境貨車司機，面對來回兩地可能染疫的風險，依然謹守崗位，既要接種疫苗亦經常做病毒檢測，肩負起把內地食物和物資運來本港的重責。但受兩地防疫規例限制，這批香港司機被逼犧牲家庭生活...
2021-11-26
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立陶宛奧委會拒抵制京冬奧 澳洲揚言跟隨美做法
繼美國總統拜登日前表示考慮外交杯葛北京冬奧後，引發雪球效應，各國紛紛站邊。同屬「五眼聯盟」的澳洲指，會跟隨美國的做法；與中方關係惡化的立陶宛，有多名國會議員呼籲當地政客及運動員抵制冬奧，但遭立陶宛奧委...
2021-11-26
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難民船英倫海峽沉沒 最少27死包括婦孺
一艘接載難民從法國偷渡往英國的橡皮艇周三橫渡英倫海峽時翻沉，當局證實最少有二十七人死亡，死者當中包括五名婦女和一名女童。據悉，這是在英倫海峽發生的歷來最嚴重的難民船災難。英國首相約翰遜和法國總統馬克龍...
2021-11-26
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屋苑頻錄減價成交
據《星島地產網》報道，屋苑頻錄減價成交，西九龍泓景臺高層，面積492方呎，減至910萬成交；另一方面，將軍澳廣場中低層單位，面積約544方呎，減價85萬以995萬元沽出，買家為用家。 泓景臺兩房910...
2021-11-26
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多名官員偏鷹 認通脹超預期 儲局考慮加快收水 或提前加息
美國聯儲局公佈11月2日至3日的政策會議記錄，多名聯儲局官員看法偏鷹，認為若通脹高居不下，應加快縮減買債的速度，並提前加息，又承認物價上漲的幅度大於預期。 聯儲局主席鮑威爾和其他官員相信通脹可...
2021-11-26
- 梁鳳儀：內房違約風險可控
- 佳兆業等售啟德地 新世界遠展79億買入 佳兆業（1638）改善流動性措施見曙光，將合資持有的本港啟德4B區4號住宅項目出售予新世界（017）及遠東發展（035）合營的財團，作價79.48億元，當中須扣除未償還融資30.52億元及待售貸款12.32億元。有關項目建築面積達57.5萬方呎，即平均呎價13830元，分析認為，考慮現時施工進度及套現因素，有關交易合理。
- 研究倡港發展人幣國際化
- 英皇集團中期賺2.33億
- 內地業務盈轉虧 維他奶少賺95%
- 中教：招生每年維持10%增長
- 助中企與外資合作 歐達禮：港地位難取代
- 中環IFC外望——翁順來成中巴總裁 曾任三電訊商高層
- 首領失業人數大減 52年來最低 加息憂慮升 杜指曾挫200點
- 美私募再降估值 螞蟻難重啟IPO
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西甲吹冷風 「格」殺勿論
哥倫比亞新星路爾斯蘇亞雷斯上季由屈福特轉投CF格蘭納達，經過一季適應期，本季十三場西甲有四球進帳。該隊今晚聯賽作客近況低迷的畢爾包，這名二十三歲射手有望以士哥領軍重上勝軌，特別推介大冷門六點九倍客勝。（Now632台周六凌晨4:00直播） 上季由屈福特加盟格蘭納達後，首度登陸西甲的路爾斯蘇亞雷斯表現未如理想，廿七場聯賽只交出五入球一助攻。幸好，下周二度過廿四歲生日的他今季進一步適應新環境，開季十三場西甲已有四球進帳，包括上一輪對皇家馬德里攻入一球。此子鬥志十足道：「我會繼續在場上拼搏，直至失去對足球的熱愛才會停下腳步。」教練羅拔圖摩蘭奴也大讚：「此子射門觸覺很好，而...
2021-11-26
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環保時尚｜Save The Duck環保功能服 可持續流行色彩
在推動綠色時尚的大前提下，時裝設計不單止着重款式，選料及製作過程也有要求。意大利戶外服裝品牌Save The Duck的秋冬新裝，貫徹「回收‧再生」的設計理念，從自然界中吸取創作靈感，簡潔外形結合鮮明...
2021-11-23
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《造星IV》三大A0女神 Candy 莎莎迷193李敏鎬 Yanis為老友追MIRROR
《全民造星IV》本周來到60強比賽，不過未必個個女神都能成功入圍，好似94號Yanis因未能進級而引起公憤，不過仍有28號Candy、5號莎莎、78號馬欣及2號咖喱有得留低。《頭條》發現原來青春無敵、...
2021-11-26
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社論——通關爭崩頭 探親名額不能少
疫情後，內地與本港封關近兩年，過去數月兩地疫情趨向緩和，本港商界和民間都有強烈的聲音，要求盡快通關。昨天兩地防疫專家在深圳開會，國家衞健委專家認為本港基本上具備通關條件，料最快下月中成事。由於恢復通關初期，每天名額約一千人，一時之間，或出現僧多粥少情況。港府要彈性處理，一方面給商界人士跨境辦理緊急的業務，同時也要體恤民間探親或家庭團聚的人道需要。 率團到深圳開會的政務司司長李家超透露，兩地就有序恢復通關的商議進展良好，跟進工作，是推出與內地對接的香港健康碼，以及準備口岸人手，並排查風險人士的機制等。一般預料，只要這些技術問題得以解決，加上通關檢疫措施落實好，通關會很快實現。...
2021-11-26
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馬場浮世繪——麥道朗戰罷騎師賽即回澳
獲邀參加下月八日國際騎師錦標賽的一眾海外騎師，除可於騎師賽當晚任何賽事出賽，亦可在十二月十二日的香港國際賽日披甲，其中連達文、川田將雅和莫雅三人，都已在國際賽事有座騎，故定會在騎師賽後留港。至於被譽為當今南半球第一高手的麥道朗因有聘約在身要趕返澳洲，故雖有練馬師向其招手在國際賽日策馬，但已被他婉拒。另外，「幸運快車」周日爭其士盃雖配潘頓，惟兩周後爭香港一哩錦標時將配賀銘倫，潘頓會策同屬蔡廄的「夏威夷」，而姚廄「友誼至好」已退出這場大賽，只餘十三匹馬爭標。 馬場浮世繪
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