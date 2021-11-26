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外交部駐港公署 批英《人權民主報告》干涉內政

2021-11-26 列印
外交部駐港公署 批英《人權民主報告》干涉內政
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　　針對英國外交部更新《人權與民主報告》，外交部駐港公署昨日在網站發文指，報告對包括中國在內三十一個國家的人權狀況說三道四，並對香港事務指手劃腳，粗暴干涉中國內政，表示強烈不滿和堅決反對。

　　發言人表示，隨着香港國安法的制定和特區選舉制度的完善，香港社會重歸秩序和穩定，市民重拾安寧和自由。英方罔顧香港形勢趨穩向好、民心思安的事實，肆意污衊抹黑特區政府依法施政，「英方對回歸後的香港無主權、無治權，也無監督權。英方屢屢把《中英聯合聲明》掛在嘴邊妄議香港事務，純屬歪曲歷史和法理的胡攪蠻纏！」



　　發言人指出，英國自身在人權問題上劣跡斑斑，應該拿面鏡子好好照一照，「試問英國有何顏面以「教師爺」姿態對他國事務妄加評判」。

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