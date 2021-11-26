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跨部門大嶼山演習 模擬山火及攀山拯救

2021-11-26 列印
跨部門大嶼山演習 模擬山火及攀山拯救
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　　不少市民都喜歡遠足，政府多個部門昨早進行跨部門山火及攀山拯救行動演習，跨部門人員在大嶼山沿白芒至婆髻山的山徑演習，測試各緊急救援隊伍的效率和合作性。

　　參與演習的部門及服務機構包括消防處、警務處、政府飛行服務隊、漁農自然護理署、醫療輔助隊等。消防處共派出約四十名消防人員，聯同警務處及政府飛行服務隊參與實地演習，其他部門和服務機構則以桌上演練形式同步進行。演習旨在加強各部門在大型山火及攀山拯救行動中的協調、通訊、指揮及支援能力。



　　消防處發言人呼籲，連日來天氣乾燥，一旦發生山火，火勢將會隨着風勢變得更為猛烈，蔓延亦快，市民進行遠足活動時，切勿留下火種。

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