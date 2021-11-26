﻿貪圖數千元出售戶口﻿ ﻿涉洗錢被捕外傭大增﻿

據《星島日報》報道，外傭被利誘出售銀行戶口，警方加強宣傳防範洗黑錢。警方今年首九個月拘捕六百多名涉及洗黑錢的疑犯，比去年同期高出兩倍，當中發現犯罪集團經社交媒體漁翁撒網，利誘本港外傭出售銀行戶口，用作接收及匯出賊贓清洗黑錢，涉及約三千九百萬元犯罪得益，三十四名外傭先後被捕。為遏止外傭被利用洗黑錢，警方本周日起展開為期一個月的「守戶者聯盟」宣傳活動，提醒外傭切勿出讓帳戶予他人。警隊緊追犯罪黑錢流向，出售帳戶外傭紛紛落網。警方最新數字顯示，今年一至九月總共有六百六十宗洗黑錢案，雖比起去年同期的八百三十九宗下跌兩成一，但拘捕人數及檢控數字均錄得升幅，被捕人數由二百一十四人升至六百六十一人，增加約兩倍，檢控個案則由五十三宗增至七十六宗，錄得四成三升幅，至於被限制的財產由二億一千三百萬元下跌至七千七百萬元，被沒收的財產亦由一億二千二百萬元降至九千一百萬元。通過社交媒體接觸外傭財富情報及調查科總督察黎偉俊分析指，洗黑錢案件雖然減少，但問題仍然嚴重，不法份子以集團形式經營，通過社交媒體利誘大批不同階層人士出售銀行戶口協助洗黑錢，當中包括不少外傭。財富情報及調查科總督察陳仲欣解釋，歹徒經社交平台及電話發送匿名訊息，漁翁撒網詢問外傭有否興趣賺錢，並以一千至數千元回報游說她們賣出戶口，繼而將大額黑錢存入及匯出，以清洗犯罪得益。警方接獲銀行舉報的部份可疑個案後，經深入調查採取拘捕行動，並於今年六月至七月兩度展開情報主導行動，搗破利用本地外傭洗黑錢的犯罪集團，總共拘捕四十三人，當中三十四人是外傭，有關外傭個案涉及約三千九百萬元犯罪得益，以網上情緣騙案的騙款為主，當中單一案件最大金額涉及約二百四十萬元。據了解，部份外傭因貪圖回報，出售不止一個戶口予不法份子。陳仲欣指出，外傭利用僱主住址開設銀行戶口，如果出售戶口協助洗黑錢，警方會了解僱主是否知情及其參與程度，若沒證據顯示涉案，不會被視為同黨。財富情報及調查科高級督察楊展榮補充，外傭出讓戶口後，仍可查到會否有不尋常交易，很難以不知情作為脫罪理由，僱主亦應留意外傭的財務狀況，例如察看會否有大量銀行信件寄給她們。警宣傳月加強防罪意識為提高市民對洗黑錢的認知，並提醒外傭切勿出售帳戶，財富情報及調查科本周日起展開為期一個月的「守戶者聯盟」宣傳活動，流動宣傳車會到各區派發防罪宣傳品及舉辦講座，有關宣傳單張除了印有中英文，亦有印尼文字，警方亦會與有關國家領事館及金融機構等持份者保持聯繫，攜手打擊洗黑錢罪行。此外，該科昨舉行「守戶者聯盟」啟動禮暨標語創作比賽頒獎典禮，警務處處長蕭澤頤及各業界代表獲邀出席，共同為「反洗黑錢月」揭幕。隨着虛擬銀行、虛擬貨幣及儲值支付工具的興起，令洗黑錢案涉及跨境元素，增加了調查難度，財富情報及調查科總督察黎偉俊強調，警方會繼續致力打擊，當中今年三月聯同證監會搗破一個涉嫌利用社交媒體向本港股票市場唱高散貨及洗黑錢的集團，涉款二十一億元，行動中拘捕十二人，凍結約九千三百萬元犯罪得益。今年九月又與內地執法機構偵破一宗洗黑錢騙案，有關犯罪集團涉嫌購入超過八十個本地銀行戶口，清洗七億四千萬元犯罪得益，行動中搗破了兩個內地戶口操控中心，合共拘捕二十二人及凍結一百萬元。