﻿林鄭：兩地商討達階段性成果 通關在望 打針市民爆升近四倍

新冠疫情令香港和內地無法通關多時，內地和香港前天召開第二次新冠疫情控制工作對接會議，內地專家認為香港已具備通關條件，受消息刺激，近日打針市民激增，由周三的一千五百多人，升至昨日的六千六百多人，幅度近四倍。特首林鄭月娥認為，兩地商討通關已達到階段性成果，會盡早公佈通關日期。因應本港及內地通關逐漸明朗化，近日新冠疫苗的接種數字亦有上升，第一針新冠疫苗的接種人數，由星期三的一千五百多人，升至昨日六千六百多人。而疫苗接種總劑數亦有上升，由星期三的五千五百多人，升至二萬二千多人，兩者的升幅近四倍。家庭醫生林永和表示，自開始接種第三針疫苗以來，前來診所接種科興市民的數量有約十五針，較以往十針上升，而近幾日的數量就維持在接近的水平。他認為，兩地即將通關可以提升市民接種誘因。其中有市民本來認為接種兩劑疫苗已經足夠，但因應即將通關提早打第三針，以便前往內地時可以提升抗體水平。另外，林鄭月娥表示，前天舉行的兩地專家對接會議是重要里程碑，並且很有建設性，特區政府已非常努力去實現與內地的免檢疫通關，並取得良好進展。她強調，內地專家認為香港已具備通關條件，但通關要逐步有序進行。將商討通關詳情她指接下來的籌備工作包括「香港健康碼」和「內地健康碼」的對接，相信創科局下星期可以公佈詳情；亦要擬定通關初期每日的配額、港人到內地要符合的條件，以及使用哪個口岸等。政府會盡快完成準備工作，及早公佈通關日期。創科局局長薛永恒表示，「香港健康碼」的系統開發工作已完成，下星期將聯同資訊科技總監辦公室公佈詳情，希望港人早日使用，熟習後為通關做準備。就「香港健康碼」如何執行實名制，他稱用家使用系統時，需加入自己的姓名及相關資料，確保過關時在可控風險下進行。有消息指，港府目標是於下月內試行小規模通關，實際日期要視乎「香港健康碼」的運作情況；通關初期每日會設一千個名額，主要為商務旅客，暫定會維持開放深圳灣及港珠澳大橋口岸；熔斷機制方面，有指內地及香港都不希望有一宗感染個案就要觸發機制，相關標準要交專責工作組再商討。所有食肆均要打針谷接種率因應為通關製造有利條件，政府擬所有食肆強制用「安心出行」外，有傳媒引述消息指，政府初步構思將「疫苗氣泡」擴展至所有表列處所及食肆，即不止戲院、健身室、進入美容院、博物館等，以及A、B及C類食肆都要打針，政府此舉希望推高接種率，以減低逐步恢復免檢通關帶來的風險。