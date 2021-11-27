﻿周焯華涉內地開賭 檢察院批准逮捕

溫州市公安局指，去年七月浙江省溫州市公安局立案調查張寧寧等人開設賭場案，發現以周焯華為首，張寧寧等人為骨幹的跨境賭博犯罪集團，涉嫌在中國境內實施開設賭場犯罪行為，情節嚴重。近日，溫州市人民檢察院依法對犯罪嫌疑人周焯華批准逮捕。
經查明，二○○七年以來，疑犯周焯華在澳門等地賭場承包賭廳，又於二○一六年在菲律賓等地開設網絡賭博平台。為牟取非法利益，周焯華發展境內人員為股東級代理和賭博代理，通過高額授信、推廣賭博業務、提供車輛接送服務和技術支持等方式，組織中國公民赴其承包的境外賭廳賭博、參與跨境網絡賭博活動；在中國境內成立資產管理公司，為賭客用資產換取賭博籌碼提供服務、幫助追討賭債、協助客戶進行跨境資金兌付；利用地下錢莊等非法渠道為賭客提供資金結算服務。據了解，跨境賭博犯罪集團人數眾多，而且層級明確，當中以周焯華為首，張寧寧等人為骨幹。
溫州公安籲投案自首
截至去年七月，以周焯華為首的跨境賭博犯罪集團共發展股東級代理一百九十九人，發展賭博代理逾一萬二千人，發展中國境內賭客會員超過八萬人，涉案金額寵大，嚴重妨害了社會管理秩序。根據公安機關查明的犯罪事實，溫州市人民檢察院依法決定，以涉嫌開設賭場罪對犯罪嫌疑人周焯華批准逮捕。
公安機關敦促其盡快投案自首，爭取寬大處理。此外，以周焯華為首的跨境賭博犯罪集團骨幹成員張寧寧等人，因涉嫌開設賭場罪等罪名，已由溫州市人民檢察院依法提起公訴。
根據公開資料，周焯華是港澳商人、電影、演唱會投資者，太陽城集團創辦人。