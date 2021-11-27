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菲律賓重開國境 已打兩針免隔離

2021-11-27 列印
■菲律賓昨天宣佈由下月一日起，試行對免簽證國家的旅客重新開放國境。
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　　菲律賓政府為挽救受新冠肺炎疫情重創的經濟，昨天宣佈由下月一日起，試行對免簽證國家的旅客重新開放國境，只要出示完整接種及檢測陰性證明即可入境免隔離，涉及一百五十七個國家，包括美國、日本、澳洲及英國。菲律賓代理總統發言人諾格拉萊斯公佈，從下月一日到十五日，來自免簽國家的完全接種新冠疫苗的旅客將允許入境菲律賓。入境旅客須持有有效期六個月以上的護照；入境前七十二小時內的核酸檢測陰性證明；完全接種疫苗的相關證明等，抵達菲律賓後便毋須隔離，只進行十四天健康監測。



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