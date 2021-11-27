全校七成師生已打針 教局：可申全日面授

教育局與公務員事務局向學校發信交代打針安排，指學校可以團體預約形式到社區疫苗接種中心打針，名額為每時段二十至三十人，可預留多個時段；亦可安排流動接種站到校為師生打針，但每次接種人數至少為八十人。學校亦可聯繫提供疫苗外展服務的醫生，安排接種服務。教育局亦指若全校有七成教職員或七成學生都已完成接種並超過十四日，學校可申請恢復全日面授課堂。
另外，本港昨天新增四宗新冠肺炎輸入個案，其中三宗帶有L452R變異病毒株。新增個案包括兩名分別九歲及十一歲的男童，他們本星期三由新加坡抵港，均未接種新冠疫苗。
新冠疫情令香港和內地無法通關多時，內地和香港前天召開第二次新冠疫情控制工作對接會議，內地專家認為香港已具備通關條件，受消息刺激，近日打針市民激增，由周三的一千五百多人，升至昨日的六千六百多人，幅度近四...
2021-11-27
由美國眾議院退伍軍人事務委員會主席高野（Mark Takano）率團訪台的行政專機，日前抵達台灣，是一個月內第二次有美國國會議員組團訪問台灣。訪問團預計停留兩日，昨與總統蔡英文會面。高野指，相信未來美...
2021-11-27
美國每年感恩節過後的第一個周五被稱為「黑色星期五」，許多百貨公司和大型零售店都按照傳統大減價，吸引顧客消費，也為聖誕和新年購物旺季揭開序幕。傳統上，這是零售和物流業全年最忙的其中一天，但全球最大網上零...
2021-11-27
牛頭角及九龍灣區逾30年來首個全新住宅項目皓日，主打一房及兩房戶型，即日起正式開放予公眾參觀；發展商指項目即將公佈首張價單，首批將不少於60伙。 恒隆地產高級經理—物業銷售彭頌欣指出，皓日今日開放示範...
2021-11-27
南非出現全新變種新冠病毒，市場憂慮疫情升溫，美股在感恩節假期後復市急插，其中杜指一度急插逾千點，低見34789點，跌幅逾2.8%；納指亦曾跌358點，見15486點；標普500指數亦跌逾百點，失守4600點水平。 恐慌指數曾急升五成 另外，俗稱恐慌指數的標普500波動率指數（VIX）一度急升超過五成，高見28.52。市場憂慮疫情再現，拖累油價亦見大插，紐約期油一度急插超過一成，見每桶68.71美元。 美股各類股份跌勢全面，其中航空、郵輪及石油股成為重災區。杜指成份股波音曾跌近8%，美國航空及聯合航空齊跌13%；皇家加勒比郵輪、挪威郵輪及嘉年華郵輪，分別跌12%、15%及14...
2021-11-27
利物浦中場堤亞高艾簡達拿本月初傷瘉復出，周三歐聯攻入個人本季第一球，證明已經上力，信心也增強不少。今晚英超，紅軍主場迎戰近況不穩的修咸頓，這名西班牙猛將勢組織一浪接一浪的攻勢率隊狂攻，讓球主客和讓兩球「主勝」值得支持。（Now621台今晚11:00直播） 堤亞高艾簡達拿季初因小腿受傷，各賽事缺席了九仗，直至本月初才復出，然而表現未如理想。周三歐聯，這位三十歲中場於一次罰球攻勢當中，於禁區外後上轟入一記割草式勁射打開紀錄，助紅軍最終主場贈波圖兩蛋。 修咸頓輸往績 入球證明堤亞高艾簡達拿已重拾最佳狀態之餘，此子明言這還是心靈良藥：「我認為傷瘉歸來後，最重要的是重拾自信，...
2021-11-27
聖誕臨近，各大商場紛紛換上聖誕裝飾及舉行祝慶活動，金鐘太古廣場便變身「雪山之巔度假村」，讓留港的旅行愛好者，也可感受雪山冬日探險。只要由現在至2022年1月2日來到商場，便可參與各種體驗，來一場聖誕冒...
2021-11-24
唱作新人iii（Iris Liu）近期多搞作，除推出個人專輯《EYE EYE EYE》外，將於本月30日在西九舉行處女個唱《EYE EYE EYE - iii Iris Liu Live 2021》，...
2021-11-27
傳聞李嘉誠先生在佳士得拍賣中投得愛因斯坦起草《相對論》的手稿，手稿以一千一百七十萬歐羅落槌，合一億多港幣，成為一時話題。 這天朋友說起這件事，說一億多真是個很大的數目。我說數目大不大因人而異，你覺得這數目很大，但人家覺得不過是身家中的九牛一毛，就像如果你有一千多塊錢，讓你花一塊錢買一件心頭好，你也不會覺得這是一個大數目。只要能力所及，便都不是事情了。 有一次跟人說價值觀裏「值不值」這個問題，對方問我甚麼是「值」，甚麼是「不值」。我說以買東西為例，只要喜歡一樣東西，自己又負擔得起，那就「值」了。至於是否還可以格價講價，那就不是首要考慮的問題。如果因為格價講價而費時問、口舌和精...
2021-11-27
第四十一屆日本盃，日前進行排位，勢成大熱門的「鐵鳥翱天」抽到二檔，對該駒來說可能是好消息，因為不但上屆「杏目」贏馬時亦排在同一檔位，近年此賽排內檔馬成績亦特別好。過去十二屆的盟主中，有八駒是排在五檔以內，其中三駒抽得一檔，兩駒抽排二檔。如今「鐵鳥翱天」排二檔起步，很大機會可贏馬光榮退役。 馬場浮世繪
2021-11-27