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全校七成師生已打針 教局：可申全日面授

2021-11-27 列印
　　政府降低科興疫苗接種年齡下限至三歲，下月二日起，優先為十二至十七歲青少年接種。

　　教育局與公務員事務局向學校發信交代打針安排，指學校可以團體預約形式到社區疫苗接種中心打針，名額為每時段二十至三十人，可預留多個時段；亦可安排流動接種站到校為師生打針，但每次接種人數至少為八十人。學校亦可聯繫提供疫苗外展服務的醫生，安排接種服務。教育局亦指若全校有七成教職員或七成學生都已完成接種並超過十四日，學校可申請恢復全日面授課堂。



　　另外，本港昨天新增四宗新冠肺炎輸入個案，其中三宗帶有L452R變異病毒株。新增個案包括兩名分別九歲及十一歲的男童，他們本星期三由新加坡抵港，均未接種新冠疫苗。

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